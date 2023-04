Nokia : UBS reste à neutre après les résultats trimestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 4,6 E suite à l'annonce de ses résultats trimestriels.



L'analyste souligne qu'il n'y a pas de ' changement dans les perspectives mais des risques de baisse au second semestre '.



' L'EBIT du 1er trimestre ajusté des éléments non récurrents a été inférieur de 12% au consensus, bien que les prévisions pour l'année fiscale restent inchangées. Nous prévoyons une baisse à un chiffre de l'EBIT 2023E pour l'année fiscale ' indique UBS.



Nokia a confirmé son objectif annuel d'une marge d'exploitation comprise entre 11,5% et 14%, sur la base d'un chiffre d'affaires attendu en hausse de 2% à 8% à changes constants, soit une prévision comprise entre 24,6 et 26,2 milliards d'euros.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.