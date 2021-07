Nokia : Teste sa technologie 25G PON avec Openreach

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir mené avec Openreach les premiers tests au Royaume-Uni d'une technologie 'Full Fiber' (tout fibre) qui pourrait fournir des services haut débit ultra-fiables et dix fois plus rapides que les déploiements standard britanniques actuels.



Mise au point par Nokia, cette technologie de pointe, '25G PON' peut fournir des vitesses de téléchargement de 25 Gb/s sur une seule fibre optique et fonctionner sur l'infrastructure qu'Openreach est déjà en train de déployer à travers le pays.



Après avoir déjà testé la technologie 25G PON dans le laboratoire Adastral Park d'Openreach à Ipswich, au Royaume-Uni, les deux sociétés prévoient de lancer un essai sur le terrain d'ici la fin de l'année.



Chaque semaine, Openreach déploie un réseau haut débit ultra-rapide et ultra-fiable 'Full Fiber' dans 43 000 nouveaux foyers. D'ici la fin de l'année 2026, près de 25 millions de foyers britanniques devraient être équipés, indique Nokia.





