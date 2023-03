Nokia : Teste sa solution de découpage du réseau avec Singtel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia et Singtel ont annoncé aujourd'hui la première mise en oeuvre réussie, en Asie-Pacifique, du découpage du transport IP sur un réseau 5G de bout en bout.



Il s'agissait, pour cette démonstration, d'évaluer les capacités de la solution à fournir des performances de service de bout en bout pour différentes tranches de réseau et à optimiser les ressources du réseau à la demande.



La solution de Nokia permettra, selon la société, d'automatiser le découpage du réseau sur le réseau de transport IP afin d'offrir une meilleure expérience client aux entreprises et aux consommateurs.



Tay Yeow Lian, directeur général de Networks Singapore, Singtel, déclare : ' Grâce au découpage du réseau 5G, Singtel peut hiérarchiser davantage les ressources du réseau avec une sécurité accrue pour soutenir le développement rapide et le déploiement d'applications complexes. '



' Notre solution aide les fournisseurs de services à répondre à la demande croissante de capacité tout en garantissant des performances réseau de premier ordre ', souligne Federico Guillén, président de l'infrastructure réseau chez Nokia.



