Nokia : Teste avec succès le 25G PON au Canada, avec Bell

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir réussi le premier test de la technologie à large bande par fibre 25G PON en Amérique du Nord au sein du laboratoire technique de Bell à Montréal, au Québec.



L'essai confirme que les technologies actuelles à large bande GPON et XGS-PON ainsi que le futur 25G PON pourront fonctionner de manière transparente sur le réseau actuel.



Nokia précise que la technologie 25G PON offre une énorme capacité de bande passante symétrique qui prendra en charge de nouveaux cas d'utilisation tels que le service d'entreprise premium et le transport 5G.



' Grâce à cet essai réussi, la société Bell peut être sûre que son réseau absorbera la capacité accrue des technologies futures et connectera les Canadiens pour les générations à venir ', assure Nokia.





