Nokia : Test de positionnement 5G réussi avec Bosch

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi avoir conçu en partenariat avec Bosch un système 5G de géolocalisation de haute précision destinée aux applications de l'industrie '4.0'.



Les deux groupes expliquent avoir réussi la 'preuve de concept' de cette technologie de positionnement, qu'ils ont mise à l'épreuve avec succès dans une usine allemande de Bosch.



Dans le cadre de ce test, un réseau privé 5G a su déterminer correctement (90% des cas) et avec précision (moins de 50 cm) la position en temps réel de chariots automatiques de manutention et des robots mobiles.



Nokia et Bosch collaborent dans les domaines de l'Internet des objets (IoT) et des technologies de détection depuis 2017.



