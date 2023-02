Nokia : Sur la voie de la 6G avec DOCOMO et NTT

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia, DOCOMO et NTT ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient franchi deux étapes technologiques clés sur la voie de la 6G.



La première est la mise en oeuvre de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) dans l'interface radio, donnant effectivement aux radios 6G la capacité d'apprendre.



La seconde est l'utilisation du nouveau spectre sub-terahertz (sub-THz) pour augmenter considérablement la capacité du réseau.



Les sociétés feront la démonstration des deux technologies au Mobile World Congress de Barcelone, du 27 février au 2 mars.



Peter Vetter, président de Bell Labs Core Research, Nokia, a déclaré : 'DOCOMO et NTT partagent notre vision de la 6G et, ensemble, nous effectuons la recherche fondamentale qui donnera vie à cet avenir.'



Par ailleurs, Nokia a également annoncé aujourd'hui l'achèvement, au Vietnam, du premier réseau DWDM fonctionnant à 600G par longueur d'onde, un projet mené avec Viettel, fournisseur de services de télécommunications du Vietnam.



