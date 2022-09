Nokia : Solution SD-WAN gérée fournie à SK C&C

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce que SK C&C déploie sa solution gérée Nokia Cloud Managed SD-WAN Service, qui 'fournit une connectivité réseau entre les succursales et le cloud tout en offrant une sécurité améliorée, une visibilité réseau et une économie considérablement améliorée'.



SK C&C bénéficiera de services réseau avancés, dont un routage prenant en charge les applications, plusieurs liaisons montantes WAN par site, et des politiques réseau et sécurité gérées de façon centralisée qui simplifient la gestion de zone étendue et de sécurité.



Dongkuk Systems, partenaire de distribution de Nokia en Corée du Sud, fournit des services de déploiement et d'assistance de premier niveau. Le déploiement accélérera l'adoption du cloud par SK C&C tout en réduisant ses dépenses sur les actifs réseau.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.