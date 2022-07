Nokia : Signe un contrat avec l'opérateur norvégien Ice

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir remporté un contrat de cinq ans avec l'opérateur mobile norvégien, Ice. Ce contrat permettra de mettre à niveau et étendre son infrastructure de réseau radio 5G à l'échelle nationale. Le déploiement est déjà en cours et s'étendra jusqu'en 2026.



Dans le cadre de ce contrat, Nokia fournira des équipements issus de son portefeuille AirScale complet et économe en énergie, notamment un RAN unique, des stations de base AirScale et des antennes Massive MIMO 5G à haute capacité pour prendre en charge différentes bandes de spectre.



Environ 3200 stations de base seront modernisées et 3900 autres stations de base seront déployées. Ces solutions stimuleront la couverture et les performances 5G d'Ice et couvriront tous les scénarios de déploiement, de la capacité en zone urbaine dense à la couverture de zones étendues.



Ice appartient à la société de services publics multiples Lyse, qui possède également le fournisseur de fibre optique à large bande Altibox.



Dans le cadre de ce nouvel accord, Ice et Altibox seront en mesure d'ajouter de nouveaux services à leur offre fixe et mobile, tels que l'accès fixe sans fil 5G.



