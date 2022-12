Nokia : Signe un accord avec Rohde & Schwarz

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec le principal fournisseur de technologie de mesure de réseau, Rohde & Schwarz.



Cet accord permettra d'intégrer les capacités de mesure de réseau QualiPoc 4.9G /LTE et 5G dans la plate-forme Nokia Drone Networks.



' Cette première solution logicielle intégrée de ce type élargira les cas d'utilisation des drones pour fournir aux fournisseurs de services de communication (CPS), aux partenaires sans fil privés et aux entreprises une connaissance plus approfondie de la couverture et des performances de leur réseau sans fil pour une utilisation plus efficace ' indique le groupe.



Thomas Eder, responsable des solutions sans fil embarquées chez Nokia, a déclaré : ' En utilisant Rohde & Schwarz QualiPoc et SmartMonitor de cette manière, les clients peuvent augmenter la valeur de leurs déploiements Nokia Drone Network existants et tirer parti d'un haut niveau d'automatisation pour obtenir des données en temps réel pour des tâches telles que les évaluations des performances du réseau '.



