Nokia : Sécurité quantique pour le réseau d'IP Telecom

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui la fourniture d'un équipement de réseau optique à IP Telecom afin que ce dernier puisse étendre son infrastructure de connectivité cloud entre les zones métropolitaines du Portugal.



Cette expansion permet à IP Telecom de proposer une solution d'interconnexion optique de centres de données (DCI) hautement sécurisée contre les attaques d'ordinateurs quantiques et cryptées, avec des longueurs d'onde de 100 Gbps et 200 Gbps.



De telles capacités sont de plus en plus nécessaires pour les utilisateurs - notamment pour les réseaux commerciaux et gouvernementaux - alors que les vols de données deviennent monnaie courante.



' Nous sommes ravis que l'opérateur nous ait choisis pour étendre la capacité de son réseau cloud DCI, connectant le Portugal de manière économique tout en offrant un haut degré de sécurité', a réagi Luis Bueno, responsable Nokia pour les entreprises en Espagne & Portugal.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.