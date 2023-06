Nokia : Se déploie dans la région MEA avec du

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce aujourd'hui que du, de Emirates Integrated Telecommunication Company (EITC), déploie sa passerelle multi-accès (MAG) pour fournir des services haut débit aux utilisateurs résidentiels et professionnels sur l'accès sans fil fixe (FWA) 4G/5G, en plus des services mobiles.



Le MAG de Nokia va permettre à du de décharger efficacement le trafic large bande sans fil fixe de son réseau central mobile et d'améliorer l'évolutivité des services, la couverture des abonnés et le temps de mise sur le marché.



Saleem AlBlooshi, directeur de la technologie chez du, a déclaré : 'En tant que pionnier dans ce domaine, du est extrêmement fier d'être le premier dans la région MEA à mettre en oeuvre cette solution révolutionnaire.'



Rima Manna, vice-présidente de l'unité de marché du Moyen-Orient chez Nokia MEA, a ajouté : 'L'accès sans fil fixe est en train de changer la donne pour ce qui est d'offrir des services à large bande innovants aux utilisateurs résidentiels et professionnels. Cette nouvelle initiative passionnante permet à notre relation de longue date avec du de franchir une nouvelle étape.'



