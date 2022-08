Nokia : Réussi un test sur le découpage réseau avec Google

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Fruit d'une collaboration avec Google, Nokia annonce aujourd'hui avoir testé avec succès une fonctionnalité innovante reposant sur le découpage des réseaux 4G/5G en tranches, via la technologie dite 'URSP' (UE Route Selection Policy) et les téléphones Google Pixel 6 (Pro) sous Android 13.



L'essai a été conduit au sein du centre de développement de découpage de réseau de Nokia à Tampere, en Finlande.



La solution testée permet à un smartphone se connecter simultanément ses applications -professionnelles ou grand public- à plusieurs tranches de réseau, en fonction des besoins spécifiques de l'abonné.



Très concrètement, une entreprise cliente peut par exemple envoyer des informations sensibles à une autre entreprise à l'aide d'une tranche de réseau sécurisée, tout en participant simultanément à un appel vidéo sur autre tranche.



Les capacités URSP étendent le découpage du réseau à de nouveaux types d'applications et de cas d'utilisation, permettant aux tranches de réseau d'être personnalisées en fonction des performances du réseau, du routage du trafic, de la latence et de la sécurité.





