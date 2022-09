Nokia : Retenu pour le réseau de Stealth Communications

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé jeudi avoir été sélectionné en vue de moderniser le réseau de Stealth Communications, un opérateur de télécommunications pour les professionnels basé à New York.



Dans un communiqué, l'équipementier finlandais explique qu'il va déployer, pour le compte du fournisseur de services Internet à haut débit, son portefeuille de routage IP afin de proposer à Stealth un réseau plus ample et plus dense dont les connexions pourront atteindre 100GE et 400GE



Stealth Communications offre des services de connectivité professionnels à des entreprises new-yorkaises issues des secteurs de la finance, de l'immobilier et de l'éducation, entre autres, à partir de son réseau de fibre optique qui s'étend sur près de 130 km et qui relie de nombreux immeubles de bureaux.



Le montant du contrat n'a pas été révélé.



