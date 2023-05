Nokia : Retenu pour l'extension du réseau de MetaLINK aux USA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mercredi avoir été retenu en vue d'étendre la couverture du réseau du fournisseur d'accès à Internet (FAI) américain MetaLINK dans certaines zones rurales des Etats-Unis.



Aux termes de l'accord, l'équipementier télécoms va accroître les capacités des réseaux mobile et fixe haut débit de MetaLINK dans le nord-ouest de l'Ohio, le nord-est de l'Indiana ainsi que dans certaines parties du sud du Michigan.



MetaLINK explique que le recours à la technologie de spectre CBRS de Nokia va lui permettre de proposer une connectivité haut débit dans des régions où le déploiement de la fibre optique se serait révélé trop coûteux.



Dans un communiqué, Nokia estime que plus de 90% de la population américaine est aujourd'hui connectée à Internet grâce à ses matériels et que sept foyers sur 10 équipés de la fibre aux Etats-Unis le sont grâce à ses solutions.



Les termes financiers du contrat n'ont pas été dévoilés.



