Nokia : Retenu par Indosat Ooredoo en Indonésie

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé vendredi avoir été retenu par Indosat Ooredoo Hutchison, le premier opérateur de télécommunications mobiles en Indonésie, pour l'extension de son réseau 4G et 5G dans le pays.



L'équipementier finlandais précise avoir été sélectionné en tant que 'fournisseur principal' pour le déploiement de sa plateforme d'accès radio AirScale et de stations de base dans le cadre d'un contrat de trois ans.



L'accord prévoit la couverture d'une superficie de 1,4 million de kilomètres carré, s'étendant de l'île de Sumatra jusqu'à Java, en passant par la ville de Surabaya.



L'installation du matériel doit démarrer d'ici à la fin du mois.



