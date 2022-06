Nokia : Réseau 5G privé pour l'institut Nara au Japon

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui que NS Solutions avait déployé un réseau 5G local privé destiné au sein l'Institut des sciences et technologies de Nara (NAIST) dans la préfecture de Nara au Japon, équipé des technologies DAC (Digital Automation Cloud) et FWA (5G Fixed Wireless Access).



Nokia assure que le réseau sans fil privé 5G permettra à NAIST de renforcer ses capacités de recherche, de diffuser des conférences en direct en en HD et de contribuer à la recherche sur les systèmes de communication mobile de nouvelle génération.



Il permettra également à NAIST de collecter de grandes quantités de données en temps réel et d'utiliser l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) pour générer des informations exploitables.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel