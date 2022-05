Nokia : Renforcement d'un partenariat avec Microsoft

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce son intention d'intégrer les fonctionnalités de Microsoft Azure Arc dans la plate-forme Nokia MX Industrial Edge (MXIE), libérant ainsi le potentiel des applications critiques pour les cas d'utilisation de l'Industrie 4.0.



Destinée à des secteurs tels que l'automobile, l'industrie, l'énergie, la logistique et l'administration, cette combinaison permettra aux clients d'exécuter des applications dans le cloud traditionnel, ainsi que directement dans leurs locaux.



La collaboration dans ces domaines doit offrir de nombreux avantages, tels que l'augmentation de la sécurité des travailleurs grâce à l'IA et à l'automatisation, tout en réduisant la quantité de liaisons nécessaires avec le traitement local des données.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.