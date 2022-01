Nokia : Rejoint RE100, initiative mondiale pour le climat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce aujourd'hui rejoindre RE100, une initiative mondiale menée par le Climate Group en partenariat avec le CDP (Carbon Disclosure Project - une organisation qui publie les données d'impact environnemental des plus grands entreprises) et rassemblant les entreprises les plus influentes au monde engagées pour une électricité 100 % renouvelable.



Nokia rapporte ses émissions au CDP depuis plus de 10 ans (et a récemment obtenir le score de A-) et travaille avec l'organisation pour suivre les émissions de sa chaîne d'approvisionnement et ses objectifs climatiques.



L'annonce d'aujourd'hui consolide l'objectif déclaré de Nokia de réduire les émissions de ses opérations en passant à 100 % d'électricité renouvelable d'ici 2025.



En rejoignant l'initiative RE100, Nokia indique vouloir 'faire preuve de leadership dans l'adoption des énergies renouvelables dans ses opérations et à utiliser sa position pour encourager les fournisseurs et les clients à prendre des mesures similaires pour réduire les émissions en accélérant la transition vers une électricité durable'



