Nokia : Prolongation de 10 ans d'un contrat 5G à Singapour

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir remporté une prolongation de dix ans de son contrat de réseau 5G national existant avec Antina, une coentreprise formée par les opérateurs de réseaux mobiles M1 et StarHub à Singapour, à la suite d'un processus d'appel d'offres.



L'accord permettra à Nokia de déployer un réseau 5G autonome (SA) pour une couverture intérieure et extérieure, ainsi que d'étendre le réseau existant en utilisant les avoirs de spectre 3,5 GHz d'Antina.



'L'accord améliorera l'expérience de connectivité 5G pour les entreprises et les consommateurs qui sous-tendent le dynamique écosystème 5G de Singapour', souligne Nokia.



Dans le cadre de cet accord, Nokia équipera de nouveaux bâtiments dans toute la ville-état avec sa solution de petites cellules AirScale Indoor Radio (ASiR) pour une couverture intérieure transparente.



