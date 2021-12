Nokia : Projet de construction de nouveaux locaux en Finlande

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui sa décision de procéder à la construction d'un nouveau site à Oulu (Finlande, offrant notamment des espaces de bureau 'plus collaboratifs' et 'axés sur les objectifs'.



Nokia a conclu un accord avec un partenaire financier et les négociations se poursuivent avec les candidats développeurs qui seront responsables de la livraison clé en main du projet de construction.



'Nous voulons construire un campus fonctionnel, évolutif et durable pour permettre la meilleure expérience de travail possible qui réponde aux besoins de flexibilité, de productivité, de collaboration et d'innovation', résume Erja Sankari, vice-président de la chaîne d'approvisionnement mondiale chez Nokia.



Le site devrait être achevé en 2025.



