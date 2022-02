Nokia : Premier déploiement de 5G Edge Slicing

(CercleFinance.com) - A l'occasion du MWC (Mobile World Congress) de Barcelone, Nokia annonce le premier déploiement au monde de sa solution 5G Edge Slicing sur un réseau commercial en direct avec les opérateurs mobiles Cellcom et Telia.



Cette solution, désormais disponible pour sa clientèle mondiale, permet aux opérateurs 'd'offrir à leurs entreprises clientes des services de réseau privé virtuel (VPN) de nouvelle génération, sécurisés, fiables et performants sur les réseaux commerciaux 4G et 5G'.



'Une fois lancées, les deux sociétés seront en mesure d'offrir de nouveaux services à leurs clients, générant de nouvelles opportunités de revenus, ainsi que de s'associer à des fournisseurs de services d'infrastructure et d'applications cloud', poursuit le Finlandais.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel