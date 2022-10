Nokia : Partenariat technologique avec ESnet

(CercleFinance.com) - Nokia annonce son partenariat technologique avec ESnet et dévoile dans ce cadre ESnet6, le réseau haute performance du département américain de l'Énergie (DOE) dédié à la recherche scientifique collaborative.



ESnet6 est conçu pour favoriser un échange flexible, rapide et fiable de vastes volumes de données de recherche entre les installations et les instruments qui les produisent et les superordinateurs et les chercheurs qui les consomment.



Pour cela, ESnet a déployé les plates-formes 7750 Service Router (SR) de l'équipementier télécoms finlandais pour fournir des services haut débit de 100 Gbit/s et 400 Gbit/s sur un réseau IP/MPLS conçu pour prendre en charge plus de 46 Tbit/s de capacité.



