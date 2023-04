Nokia : Partenariat avec Lightstorm en Inde

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir conclu un partenariat avec Lightstorm, qui a récemment amélioré sa couverture en Inde, pour fournir les dernières solutions de réseau optique WDM pour l'expansion de son réseau dans les régions de l'Est et du Nord du pays.



L'accord comprend des services d'intégration et de conseil pour aider ce fournisseur indien d'infrastructures numériques à déployer les dernières solutions de système de ligne optique WDM (Wavelength Division Multiplexing) en bande C+L de Nokia.



L'équipementier de réseaux finlandais ajoute que ces solutions permettront également des fonctionnalités de protection pour assurer la résilience du réseau de Lightstorm en cas de coupures multiples de la fibre.



