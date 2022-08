Nokia : Partenariat avec Furukawa en Amérique Latine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce la signature d'une alliance stratégique avec le fournisseur de câblage réseaux Furukawa Electric, pour accélérer les déploiements de solutions LAN optiques sur le marché latino-américain des entreprises, en commençant par le Brésil.



Les réseaux locaux optiques offrent des avantages significatifs par rapport à ceux traditionnels à base de cuivre, dont une consommation réduite d'énergie, une sécurité accrue, des déploiements plus évolutifs et un moindre coût total de possession.



Avec cet accord, Furukawa intégrera l'équipement de réseau optique de Nokia dans sa solution LAN optique passive Laserway, commercialisée par son écosystème de partenaires sur le marché des entreprises en Amérique Latine.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.