Nokia : Partenariat avec Export Development Canada

(CercleFinance.com) - Nokia annonce aujourd'hui un partenariat mondial élargi avec Export Development Canada (EDC) visant au développement de la 5G et de l'infrastructure réseau de prochaine génération à l'international.



EDC, une société d'État vouée à promouvoir les entreprises canadiennes à l'international, déploiera ainsi une gamme complète de solutions de financement et d'assurance afin d'aider Nokia et Nokia Canada à remporter des marchés.



Il s'agira aussi d'aider Nokia à maintenir et à développer ses installations canadiennes de R&D de pointe afin de développer davantage l'écosystème de fournisseurs de solutions et de partenaires.



'Nous sommes ravis de nous associer à Nokia alors qu'ils investissent dans la 5G et l'infrastructure de réseau de prochaine génération, renforçant ainsi leur position en tant que chef de file de la haute technologie au Canada et entraînant une hausse du nombre d'emplois à haute valeur ajoutée', résume en substance Sven List, vice-président principal des relations commerciales d'EDC.



