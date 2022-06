Nokia : Partenariat avec Docomo et NTT pour la 6G

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce un partenariat avec les groupes japonais Docomo et NTT pour définir et développer conjointement des technologies clés vers la 6G, une collaboration qui va se concentrer sur deux 'preuves de concept'.



Le but sera ainsi de démontrer d'une part un gain de performance avec une interface aérienne 6G fondée sur l'intelligence artificielle, par rapport à une interface aérienne conventionnelle, et d'autre part la possibilité d'un accès radio sous-THz.



Les partenaires projettent d'établir des environnements pour des expérimentations et démonstrations sur des sites Docomo et NTT au Japon, et sur celui de Nokia à Stuttgart, en Allemagne, ainsi que de commencer les tests et mesures souhaités en 2022.



