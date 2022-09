Nokia : Partenariat avec Broadband.money aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Nokia annonce un partenariat avec Ready.net, le fabricant de la plateforme Broadband.money, pour aider les fournisseurs locaux de haut débit à connecter les communautés non et mal desservies aux Etats-Unis.



Les fournisseurs et les communautés utilisent cette plateforme riche en données et en informations pour effectuer un audit du haut débit, collaborer, rechercher, développer et soumettre des demandes avisées de subventions pour du haut débit.



Nokia ajoutera son expertise et ses innovations à la plateforme, accessibles aux utilisateurs sous la forme de tutoriels, de conceptions de réseaux de plans et d'outils pour les aider à déterminer l'équipement dont ils auront besoin et simplifier leur demande de subvention.



