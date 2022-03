Nokia : Parmi les sociétés 'les plus éthiques au monde'

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été désignée comme 'l'une dessociétés les plus éthiques au monde' pour la cinquième année consécutive, par l'Institut Ethisphere.



En 2022, 136 lauréats ont été reconnus dans 22 pays et 45 industries. Nokia est l'un des cinq lauréats du secteur des télécommunications et la seule entreprise finlandaise à être honorée.



L'évaluation porte sur de nombreux critères allant de la culture, à l'environnement ou aux pratiques sociales sans oublier les activités d'éthique et de conformité.



