Nokia : Ouverture d'un centre d'essais O-RAN à Dallas

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mercredi l'ouverture à Dallas d'un centre d'essais entièrement dédié aux réseaux d'accès radio (RAN) dits 'ouverts'.



Ce site sera notamment destiné à la validation par les équipementiers de leurs technologies O-RAN, qui doivent favoriser des réseaux mobiles intelligents, virtualisés et totalement interopérables.



Nokia dit vouloir en particulier mettre l'accent sur la mise en conformité avec les spécifications établies par l'O-RAN Alliance, cette communauté de plus de 270 acteurs à laquelle le groupe finlandais appartient et qui compte des membres de la trempe d'Intel, Orange ou AT&T.



