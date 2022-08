Nokia : Orange Egypt veut moderniser sa solution existante

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui qu'Orange Egypt avait choisi de moderniser sa solution Nokia SDM existante afin de soutenir la croissance de ses abonnés au cours des cinq prochaines années.



''Le nouveau système permettra aux utilisateurs d'Orange Egypt de bénéficier d'une fiabilité et d'une sécurité améliorées, ainsi que d'améliorer l'efficacité opérationnelle d'Orange Egypt et de répondre à l'évolution des besoins de capacité et de service de ses abonnés', assure Nokia.



' La solution Nokia SDM modernisée et leader du secteur nous aidera à mieux répondre aux besoins en constante évolution de nos clients', indique Ayman Amiri, Chief Technology Officer chez Orange Egypt.



Nokia précise que le nouveau système mis à niveau prendra en charge le lancement prochain des services 5G.



