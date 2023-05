Nokia : Nouvelle solution de réseau fixe en mode SaaS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce étendre sa suite de solutions de réseau fixe en mode SaaS (Software-as-a-Service), avec le lancement d'AVA Fixed Network Insights qui 'permettra aux opérateurs de renforcer leur offre de service client tout en réduisant les coûts d'exploitation'.



En utilisant l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, cette solution leur fournit des recommandations automatisées pour identifier de manière proactive et résoudre à distance les problèmes avant qu'ils n'affectent le service.



AVA Fixed Network Insights devrait éventuellement impliquer une assistance basée sur un chatbot grâce à des recommandations faciles à mettre en oeuvre qui peuvent être utilisées par l'utilisateur final sans avoir besoin d'un support technique sur site ou à distance.



La solution devrait être disponible sur le marché d'ici la fin de l'année. Les applications de réseaux fixes de Nokia, y compris Altiplano Access Controller et WiFi Cloud Controller, peuvent déjà être déployées par les opérateurs via un abonnement SaaS.



