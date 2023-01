Nokia : Nouveau responsable pour l'Europe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce l'arrivée de Rolf Werner, fort de plus de 25 ans d'expérience commerciale et industrielle, en tant que senior vice-président de sa région européenne, sous l'autorité directe du directeur de l'expérience client, Ricky Corker.



Avant de rejoindre l'équipementier de réseaux finlandais, il travaillait précédemment chez Cognizant Technology Solutions, dont il était le CEO pour l'Allemagne, avec la responsabilité de la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse).



Dans ces nouvelles fonctions, Rolf Werner approfondira les relations de Nokia avec ses principaux clients européens et soutiendra les ambitions de croissance de l'entreprise dans de nouveaux segments de marché.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.