Nokia : Les marges rassurent, le titre monte

(CercleFinance.com) - Nokia a dévoilé jeudi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, le groupe finlandais ayant notamment bénéficié d'un allègement des contraintes s'exerçant sur sa chaîne d'approvisionnement.



Le spécialiste des équipements de réseaux a fait état d'un bénéfice opérationnel de deuxième trimestre en hausse de 17% par rapport à l'an dernier, à 564 millions d'euros.



Sa marge d'exploitation a atteint 9,6% sur le trimestre écoulé, contre 9,1% un an plus tôt.



La marge brute ressort, elle, en léger repli à 40,2% par rapport à 41% du deuxième trimestre 2021, un niveau jugé toutefois satisfaisant par les analystes.



Dans une note de réaction, les équipes de New Street Research mettent en évidence des marges 'résistantes' face aux tensions inflationnistes du moment.



'Nous sommes bien partis pour atteindre la partie haute de notre objectif de chiffre d'affaires net et le milieu de notre fourchette de marge opérationnelle grâce à notre gestion des pressions inflationnistes et des effets de devises', s'est d'ailleurs félicité le directeur général du groupe, Pekka Lundmark.



Sur le deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de Nokia a progressé de 11%, dont une croissance de 3% à taux de change constants, à près de 5,9 milliards d'euros.



Suite à cette publication, l'action Nokia cotée à la Bourse de Paris grimpait de plus de 7% au bout d'une heure de cotations.



