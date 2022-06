Nokia : Les 100 Go/s sur la fibre déjà à portée de main

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia fait savoir que sa branche de recherche, Nokia Bell Labs, présentera sa première technologie à large bande de 100 Go/seconde aux États-Unis à l'occasion du salon Fiber Connect 2022, organisé à Nashville (Tennessee, Etats-Unis) jusqu'au 15 juin.



Nokia a atteint cette vitesse record en utilisant la technologie 100G PON et présentera son prototype ainsi qu'une preuve de concept lors de l'évènement.



Dépasser les 25 Go/seconde a nécessité le développement de nouvelles approches, comme l'utilisation de techniques avancées de traitement du signal numérique (DSP), précise Nokia.



'Aujourd'hui, la fibre peut déjà fournir des vitesses de 10G et 25G. Le 50G sera disponible dans la seconde moitié de cette décennie. Avec cette démonstration de preuve de concept, nous montrons que le 100G est déjà à portée de main ; le tout avec l'infrastructure de réseau de fibre qui est en cours de construction aujourd'hui', souligne Stefaan Vanhastel, directeur technique chez Nokia Fixed Networks.





