Nokia : Lancement du programme de rachat d'actions

(CercleFinance.com) - Conformément à l'annonce du 3 février, Nokia annonce que son conseil d'administration a décidé de lancer la première phase du programme de rachat d'actions, phase représentant un montant maximal de 300 millions d'euros.



Les rachats débuteront au plus tôt le 14 février et se termineront le 22 décembre 2022. Le nombre maximum d'actions pouvant être rachetées dans le cadre de la première phase est de 275 millions, correspondant à environ 5% du nombre total d'actions du groupe finlandais.



Nokia peut mettre fin au programme avant sa date de fin prévue. L'objectif des rachats étant d'optimiser la structure du capital de l'équipementier télécoms par la réduction du capital, les actions rachetées seront annulées.



