Nokia : L'effet Goldman joue encore

(CercleFinance.com) - L'action Nokia poursuit son redressement lundi, alignant une troisième séance consécutive de hausse qui lui permet d'afficher des gains de plus de 7% depuis mercredi soir.



Le titre avait bondi de plus de 6% vendredi, dopé par un relèvement de recommandation des analystes de Goldman Sachs, passés d'une opinion 'neutre' à un conseil d'achat sur la valeur.



La banque d'affaires new-yorkaise met en évidence des investissements plus importants que prévu dans la 5G, mais aussi la nette sous-performance du titre (-75%) par rapport à son concurrent Ericsson au cours des trois dernières années.



Goldman relève en conséquence son objectif de cours de 4,1 à 5,4 euros, soit un potential haussier de l'ordre de 25%.



