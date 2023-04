Nokia : Jefferies reste à l'achat après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste reste à l'achat sur la valeur avec un objectif de 6 E suite à la publication des résultats trimestriels.



Jefferies estime qu'il y a beaucoup d'éléments variables, mais les tendances sous-jacentes sont positives.



' Les perspectives de Nokia ont beaucoup d'éléments changeants, ce qui rend difficile une vision claire de l'évolution des marges. L'objectif de marge du groupe fixé par la direction (entre 11,5% et 14%) suppose la signature d'accords sur les droits de propriété intellectuelle avec Vivo et Oppo, ce que nous n'avons pas prévu ' indique le bureau d'analyses.



' Toutefois, sur le plan opérationnel, l'infrastructure des réseaux se renforce grâce aux réseaux optiques et IP, tandis que les réseaux mobiles affichent des ventes en hausse, ce qui devrait entraîner une augmentation de la marge d'exploitation ' rajoute Jefferies.



