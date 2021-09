Nokia : Interconnexion de centres de données aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - Nokia et Infradata annoncent une solution intégrée d'interconnexion de centres de données IP/optique pour NorthC Datacenters, le plus grand fournisseur régional de centres de données aux Pays-Bas.



La solution crée un centre de données virtuel unique qui connecte 10 centres de données NorthC et par lequel 'les données, applications, connexions de données et services cloud sont disponibles pour les clients situés dans n'importe quel centre de données NorthC'.



'Le Region Connect Ring vise à offrir le plus haut niveau de flexibilité et d'évolutivité avec les temps de latence et de réponse les plus bas pour les services et applications fondés sur le cloud', ajoute l'équipementier télécoms finlandais.



