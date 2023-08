Nokia : Fabrique des modules aux USA pour le programme BEAD

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce être devenue la première société de télécommunications à fabriquer des produits électroniques et des modules optiques de réseau haut débit à fibre optique aux États-Unis pour une utilisation dans le cadre du programme Broadband Equity, Access and Deployment (BEAD).



En fabriquant la technologie de la fibre optique aux États-Unis, Nokia sera en mesure de fournir ses produits et services à des projets critiques tels que BEAD qui visent à réduire la fracture numérique, contribuant ainsi à contribuer davantage à la croissance économique et à la création d'emplois du pays.



' De nombreux Américains ne disposent toujours pas d'une connectivité adéquate, ce qui les désavantage lorsqu'il s'agit d'accéder au travail, à l'éducation et aux soins de santé. Des programmes comme BEAD peuvent changer cela. En amenant la fabrication de nos produits d'accès large bande par fibre optique aux États-Unis, les participants au BEAD pourront travailler avec nous pour combler la fracture numérique', a commenté Pekka Lundmark, directeur général de Nokia.



