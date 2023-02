Nokia : Extension de la solution LaaS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce étendre Lab-as-a-Service (LaaS) à des tests de validation des équipements des utilisateurs industriels et des appareils tiers connectant personnes et machines via son cloud d'automatisation numérique (DAC) et ses réseaux sans fil privés modulaires (MPW).



'Cela permettra aux entreprises de rationaliser les tests d'équipements et les cas d'utilisation de l'industrie 4.0 sur le sans-fil privé, afin d'évaluer comment ils contribueront à atteindre leurs objectifs de transformation numérique', explique le finlandais.



Par ailleurs, alors que des installations LaaS sont déjà opérationnelles aux États-Unis, en Europe, en Corée du Sud et au Japon, Nokia annonce l'ouverture d'une installation de test d'appareils dédiée aux entreprises clientes à Bangalore, en Inde.



