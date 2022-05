Nokia : Expansion de couverture 5G pour Taiwan Mobile

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été sélectionné par Taiwan Mobile (TWM) dans le cadre d'un accord d'expansion visant à améliorer la couverture 5G de l'opérateur télécoms à travers le pays, et ce de façon économe en énergie.



L'équipementier finlandais lui fournira son dernier portefeuille AirScale écoénergétique, soutenant l'engagement de TWM d'atteindre 100% d'énergie renouvelable d'ici 2040, ainsi qu'une voie d'évolution fluide du réseau en vue de sa fusion proposée avec Taiwan Star.



Partenaire de TWM depuis plus de 20 ans, Nokia lui a déjà fourni des réseaux mobiles 2G, 3G et 4G ainsi que plusieurs contributions clés au développement de la 5G, pour laquelle l'opérateur taiwanais compte à ce jour plus d'un million d'abonnés.



