Nokia : Étend son offre pour les réseaux sans fil privés

(CercleFinance.com) - Nokia étend son portefeuille industriel d'appareils pour permettre à davantage d'entreprises de connecter des équipes et des équipements dans des environnements exigeants à l'aide de réseaux sans fil privés.



De nouveaux appareils 5G SA complètent le portefeuille et comprennent un smartphone hautement durable, des routeurs de terrain et un point d'accès à ondes millimétriques 5G ( mmW ) offrant encore plus d'options et de capacités de connectivité pour les industries du monde entier.



' La gamme Nokia Industrial d'appareils est conçue pour assurer la fiabilité et la continuité des opérations dans les environnements les plus difficiles et les plus éloignés, que ce soit sur une plate-forme offshore, dans une usine ou même dans les profondeurs d'un puits de mine.Elle permet de maintenir la connectivité fiable et de l' équipement pour les communications critiques et les opérations dans les ports, les mines, les usines de fabrication, les entreprises logistiques, les organismes publics et la sécurité publique ' indique le groupe.



