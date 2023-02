Nokia : Étend sa production de terminaux optiques en Inde

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé augmetner la production de terminaux de ligne optique (OLT) au sein de son usine de Sriperimbudur (Inde) afin de répondre à la demande croissante des clients locaux ainsi que des marchés internationaux pour les équipements haut débit à fibre optique.



Nokia précise que cette demande pour le haut débit en fibre optique s'accompagne d'un solide soutien institutionnel avec un financement important des gouvernements et des fonds de capital-investissement du monde entier, stimulant ainsi les investissements dans la connectivité haut débit et fibre.



'L'Inde connaît une demande massive de connectivité par fibre de la part des opérateurs fixes et mobiles. La production d'OLT dans notre usine de Chennai offrira un coup de pouce opportun pour répondre à cette demande en temps opportun', résume Sanjay Malik, vice-président directeur et responsable du marché indien chez Nokia.





