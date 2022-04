Nokia : En nette hausse, un analyste relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia gagne près de 5% à Paris et à Londres (et plus de 4% à Francfort), profitant d'une analyse positive de Oddo qui confirme sa note 'neutre' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 5,6 à 5,8 euros.



Le bureau d'analyses met en avant le CA de Nokia au 1er trimestre, celui-ci était ressorti à 5348 ME, en ligne avec le consensus (5258 ME). La marge brute ajustée (40,7%) surpasse par ailleurs le consensus (39,2%).



Dans ce contexte, Nokia a révisé en hausse sa fourchette de CA 2022 à 22.9 - 24.1 MdsE (vs 22.6 MdsE - 23.8 MdsE dans la précédente estimation).



Oddo salue aussi 'le ton positif' du management quant au reste de l'exercice, notamment au sujet de la poursuite de la croissance malgré les contraintes à court terme liées à la supply chain et au confinement en Chine.



'Suite à cette publication, nous révisons en hausse nos BPA de 3% en moyenne sur 2022- 2023. Pour 2022, nous visons toujours un CA au milieu de la fourchette de la nouvelle guidance à 23.5 MdE, soit une croissance annuelle de 6% (tirée de nouveau par les réseaux fixes)', conclut l'analyste.



