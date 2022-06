Nokia : Donne 1,1 ME pour la recherche et l'innovation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui un ton total de 1,1 ME à destination de quatre universités finlandaises (Helsinki, Aalto, Tampere et Oulu) afin de soutenir la recherche technologique et l'innovation.



Les quatre facultés travaillent notamment dans les domaines tels que la 5G, la 6G, l'informatique de pointe, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et les technologies quantiques.



'Avec ce don, nous voulons souligner l'importance de la recherche et de l'éducation finlandaises et faire notre part pour continuer à favoriser l'innovation et les talents de classe mondiale', a commenté Tommi Uitto, président des réseaux mobiles de Nokia et directeur national pour la Finlande.



