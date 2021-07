Nokia : Déploiement d'un réseau fibre 10Gb/s avec Lightspeed

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia et Lightspeed Broadband ont annoncé aujourd'hui le déploiement d'un réseau de fibre haut débit symétrique de 10Gb/s à destination d'un million de foyers et entreprises de l'est de l'Angleterre d'ici la fin 2025.



Lightspeed connectera les 100 000 premiers clients d'ici la fin de 2022, en commençant dans 10 bourgs dans le sud du Lincolnshire et l'ouest de Norfolk, précise Nokia.



Dans le cadre de ce déploiement, Nokia fournira à Lightspeed son kit XGS-PON ainsi que différents équipements (balises Wi-Fi 6, plate-forme de gestion Altiplano, solutions de commutation...).



' Le haut débit est crucial pour la croissance économique du Royaume-Uni, et nous sommes ravis de soutenir l'ensemble du déploiement de Lightspeed, du routeur Wi-Fi du client en passant par les passerelles de réseau haut débit qui connectent Lightspeed à l'Internet mondial', a réagi Phil Siveter, directeur général de Nokia au Royaume-Uni et en Irlande.



