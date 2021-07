Nokia : Déploie ses solutions en Angola, avec Africell

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord avec Africell, opérateur angolais, afin de déployer ses technologies et ses services 2G, 3G et 4G à Luanda, la capitale du pays.



Africell pourra ainsi tirer parti des dernières technologies cloud et bénéficier d'une infrastructure partagée avec un contrôle et une flexibilité améliorés permettant des services différenciés à destination des particuliers et des entreprises.



Nokia déploiera son réseau d'accès radio unique (S-RAN) AirScale à travers 700 sites pour prendre en charge simultanément les services 2G, 3G et 4G. Il suffira ensuite d'une mise à jour logicielle pour que les réseaux 5G soient pris en charge, précise Nokia.



