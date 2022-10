Nokia : Départ du directeur juridique

(CercleFinance.com) - Nokia annonce que son directeur juridique, Nassib Abou-Khalil, a décidé de quitter le groupe et son équipe de direction. Un processus de recrutement va commencer immédiatement pour lui trouver un successeur.



Nassib Abou-Khalil a rejoint l'équipementier télécoms finlandais en 2014 et a été nommé directeur juridique en 2019. Avant ce poste, il a occupé divers postes de direction juridique et de conformité au sein de l'entreprise.



En attendant la désignation de son successeur à titre permanent, Esa Niinimäki, directeur juridique adjoint, corporate et secrétaire du conseil d'administration, assume le rôle de directeur juridique par intérim de Nokia.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel