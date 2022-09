Nokia : Credit Suisse relève à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a relevé jeudi de 'neutre' à 'surperformance' son opinion sur le titre Nokia, invoquant la qualité 'sous-évaluée' du portefeuille de produits de l'équipementier de réseaux.



L'analyste estime que le groupe finlandais est mieux placé que son rival Ericsson pour faire face aux éléments contraires susceptibles d'affecter le marché des infrastructures télécoms à partir de 2023 compte tenu de la diversité de ses métiers et de la robustesse de son activité d'infrastructures.



L'intermédiaire ajoute percevoir un potentiel de hausse supplémentaire au cas où Nokia parvenait à reprendre les parts de marché qu'il a perdues par le passé sur le segment très rentable des réseaux d'accès radio (RAN) en Amérique du Nord.



'Notre analyse des différents scénarii laisse penser que le profil risque/rendement est orienté favorablement', conclut le professionnel, qui relève en conséquence son objectif de cours de 5,45 à 6,31 euros.



