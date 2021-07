Nokia : Contrat ultra haut débit dans la région de New York

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi avoir remporté un contrat auprès du câblo-opérateur américain Empire Access pour la fourniture de services Internet à très haut débit dans la région de New York.



L'équipementier télécoms précise avoir été chargé de déployer un réseau de 10Gb/s dans l'agglomération de Binghamton, à l'ouest des montagnes Catskill, dans l'Etat de New York.



Nokia précise que plus de 10.000 nouveaux abonnés sont concernés par la mise en place de cette nouvelle offre.



